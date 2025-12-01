Menü Suche
BVB: Zwei Anfragen für Guirassy

von Leon Morsbach - Quelle: Sacha Tavolieri
Serhou Guirassy steht bei vielen Vereinen auf der Wunschliste @Maxppp

Zwei Vereine gehen im Rennen um Serhou Guirassy womöglich in die Offensive. Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, gibt es konkrete Anfragen des FC Chelsea und von Manchester United. Das Premier League-Duo ziehe in Erwägung, im kommenden Sommer von der 50 Millionen Euro hohen Ausstiegsklausel Gebrauch zu machen.

Besagter Vertragspassus ist nur für ausgewählte europäische Topklubs, darunter Chelsea und United, gültig. Guirassys Berater bietet den Torjäger unterdessen auch in Saudi-Arabien an. Für Klubs, die Guirassys Klausel nicht ziehen können, soll Borussia Dortmund eine interne Schmerzgrenze von 80 Millionen Euro festgelegt haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
