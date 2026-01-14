Weitere Transfers? Der Werder-Winter-Plan

Der SV Werder Bremen will sich im Januar auf dem Transfermarkt zurückhalten. Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz spricht gegenüber der ‚Deichstube‘ von einem „Kader, der in der Breite absolut konkurrenzfähig“ sei. Zudem warnt er davor, den Kader „aus Aktionismus heraus“ unnötig zu vergrößern. „Das kann eben auch wirtschaftlich wehtun“, so Fritz. In Jovan Milosevic (20), der per Leihe vom VfB Stuttgart an die Weser wechselte, kam bislang ein Neuzugang.

Obwohl weitere Verstärkungen keine Prioritäten genießen, will Fritz die Tür auch nicht gänzlich verriegeln. Zumal der SVW durch mögliche Abgänge von Skelly Alvero (23), Naby Keïta (30) und Julián Malatini (24) zumindest noch Gehalt einsparen könnte.