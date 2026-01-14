Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Weitere Transfers? Der Werder-Winter-Plan

von Dominik Sandler - Quelle: Deichstube
1 min.
Clemens Fritz im Interview @Maxppp

Der SV Werder Bremen will sich im Januar auf dem Transfermarkt zurückhalten. Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz spricht gegenüber der ‚Deichstube‘ von einem „Kader, der in der Breite absolut konkurrenzfähig“ sei. Zudem warnt er davor, den Kader „aus Aktionismus heraus“ unnötig zu vergrößern. „Das kann eben auch wirtschaftlich wehtun“, so Fritz. In Jovan Milosevic (20), der per Leihe vom VfB Stuttgart an die Weser wechselte, kam bislang ein Neuzugang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl weitere Verstärkungen keine Prioritäten genießen, will Fritz die Tür auch nicht gänzlich verriegeln. Zumal der SVW durch mögliche Abgänge von Skelly Alvero (23), Naby Keïta (30) und Julián Malatini (24) zumindest noch Gehalt einsparen könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Clemens Fritz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Clemens Fritz Clemens Fritz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert