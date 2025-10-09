RB Leipzig: Spannende Details zur Raum-Klausel

Bei der Ausstiegsklausel von David Raum bei RB Leipzig handelt es sich um einen gestaffelten Passus. Wie ‚Sky‘ berichtet, beläuft sich die Klausel im kommenden Sommer auf unter 40 Millionen Euro. 2023 lag die festgeschriebene Ablöse noch bei 70 Millionen Euro, in der vergangenen Wechselperiode bei 50 Millionen.

Die Sachsen wollen gerne mit dem Linksverteidiger verlängern, konkrete Gespräche gab es aber noch nicht. Aktuell verspürt der Brauseklub noch keinen Druck, der Vertrag des 27-Jährigen läuft noch bis 2027.