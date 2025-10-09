Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

RB Leipzig: Spannende Details zur Raum-Klausel

von Luca Hansen - Quelle: Sky
David Raum mit der RB-Kapitänsbinde @Maxppp

Bei der Ausstiegsklausel von David Raum bei RB Leipzig handelt es sich um einen gestaffelten Passus. Wie ‚Sky‘ berichtet, beläuft sich die Klausel im kommenden Sommer auf unter 40 Millionen Euro. 2023 lag die festgeschriebene Ablöse noch bei 70 Millionen Euro, in der vergangenen Wechselperiode bei 50 Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Sachsen wollen gerne mit dem Linksverteidiger verlängern, konkrete Gespräche gab es aber noch nicht. Aktuell verspürt der Brauseklub noch keinen Druck, der Vertrag des 27-Jährigen läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
David Raum

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
David Raum David Raum
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert