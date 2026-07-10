18-Millionen-Angebot für Pejcinovic

Wenn er wechselt, dann nur zum VfB Stuttgart. Auf die Schwaben hat sich Dzenan Pejcinovic bereits festgelegt. Der VfL Wolfsburg fordert für den 21-jährigen Angreifer allerdings eine horrende Ablöse von 25 Millionen Euro. Viel Geld für einen Stürmer, der vor zwei Jahren noch fünf Tore für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga erzielt hatte und in der vergangenen Saison mit acht Treffern in der Bundesliga den Wölfe-Abstieg nicht verhindern konnte.

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Dennoch scheint der VfB auch überzeugt vom deutschen U21-Nationalspieler zu sein und hat den Niedersachsen jetzt ein erstes Angebot unterbreitet. Laut ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ hat Stuttgart 18 Millionen geboten. Eine stattliche Summe, die allerdings noch nicht den Wolfsburger Vorstellungen entspreche.

Trotzdem scheint es durchaus möglich, dass sich die beiden Klubs annähern und einen gemeinsamen Nenner finden. Sollte das nicht der Fall sein, könne sich Pejcinovic aber auch mit der Situation arrangieren. Laut den Zeitungen gehen die Niedersachsen davon aus, dass Pejcinovic „ein Scheitern der Gespräche akzeptieren würde“. Vertraglich ist der Linksfuß noch bis 2029 an den Zweitligisten gebunden.