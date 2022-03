Wirtz-Preisschild: Leverkusen will mindestens 150 Millionen

Florian Wirtz ist eines der größten Talente der Fußballwelt, das bewies der offensive Mittelfeldspieler bis zum vergangenen Wochenende regelmäßig. Der bittere Kreuzbandriss stoppt seine Entwicklung nun zwar für eine längere Zeit, doch nicht nur bei Bayer Leverkusen wird dem 18-Jährigen weiter eine große Zukunft vorausgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ planen die Rheinländer bis 2024 mit Wirtz. Sollte zuvor ein Klub auf Bayer zukommen und Verhandlungen eröffnen wollen, liegt die Grenze zur Gesprächsbereitschaft nach internem Bemessen bei mindestens 150 Millionen Euro Ablöse.

Dass Wirtz vorerst in Leverkusen bleibt, um weiterhin auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln, galt ohnehin als abgemacht. Die schwere Verletzung des Kreativspielers spielt in diesen Plan nun mit rein: Wirtz kann sich in gewohntem Umfeld erholen und an seinem Comeback arbeiten.

Versprechen an Wirtz

Leverkusens Plan für Wirtz beinhaltet auch, im Sommer keine Leistungsträger abzugeben. Stattdessen sollen punktuell Verstärkungen an Land gezogen werden, um ein Team aufzubauen, das im Idealfall um die Meisterschaft spielen kann, so die ‚Sport Bild‘. Topspieler, die auf dem Absprung seien, sollen auf „Topniveau ersetzt“ werden.

Über all den Versprechungen steht, dass sich Bayer für die Champions League qualifiziert. Ohne Königsklasse wäre der Plan mit dem Offensiv-Juwel offensichtlich ad acta gelegt. Dann könnte der FC Bayern seine Chance wittern. Der Rekordmeister wurde schon des Öfteren mit Wirtz in Verbindung gebracht.