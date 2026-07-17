Premier League
Szoboszlai unterschreibt langfristig
@Maxppp
Dominik Szoboszlai bleibt dem FC Liverpool langfristig erhalten. Der ungarische Nationalspieler unterschreibt ein neues, bis 2031 gültiges Arbeitspapier bei den Reds. Sein bisheriger Vertrag hatte bis 2028 Gültigkeit.
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Szobo is staying 👌 pic.twitter.com/nevQorm0xw— Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026
Szoboszlai ist seit drei Jahren an der Anfield Road und von Beginn an Stammspieler. Der 25-Jährige kam inzwischen auf diversen Positionen zum Einsatz und feierte in der Saison 2024/25 die Meisterschaft. Bislang hat der Rechtsfuß 147 Spiele für Liverpool absolviert.
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