Szoboszlai unterschreibt langfristig

Dominik Szoboszlai bleibt dem FC Liverpool langfristig erhalten. Der ungarische Nationalspieler unterschreibt ein neues, bis 2031 gültiges Arbeitspapier bei den Reds. Sein bisheriger Vertrag hatte bis 2028 Gültigkeit.

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Szobo is staying 👌 pic.twitter.com/nevQorm0xw — Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026

Szoboszlai ist seit drei Jahren an der Anfield Road und von Beginn an Stammspieler. Der 25-Jährige kam inzwischen auf diversen Positionen zum Einsatz und feierte in der Saison 2024/25 die Meisterschaft. Bislang hat der Rechtsfuß 147 Spiele für Liverpool absolviert.