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Offiziell Premier League

Szoboszlai unterschreibt langfristig

von Dominik Sandler - Quelle: liverpoolfc.com
Dominik Szoboszlai im Trikot des FC Liverpool @Maxppp

Dominik Szoboszlai bleibt dem FC Liverpool langfristig erhalten. Der ungarische Nationalspieler unterschreibt ein neues, bis 2031 gültiges Arbeitspapier bei den Reds. Sein bisheriger Vertrag hatte bis 2028 Gültigkeit.

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Szoboszlai ist seit drei Jahren an der Anfield Road und von Beginn an Stammspieler. Der 25-Jährige kam inzwischen auf diversen Positionen zum Einsatz und feierte in der Saison 2024/25 die Meisterschaft. Bislang hat der Rechtsfuß 147 Spiele für Liverpool absolviert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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