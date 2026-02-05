Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Tietz bestätigt Bundesliga-Anfragen

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Phillip Tietz behauptet den Ball vor Willi Orban @Maxppp

Mainz 05 hat sich im Rennen um Philip Tietz offenbar auch gegen Liga-Kontrahenten durchgesetzt. „Es gab noch zwei, drei andere Optionen, auch innerhalb der Bundesliga“, lässt der Stürmer im Interview mit dem ‚kicker‘ durchblicken. Im Dezember wurde der 1. FC Heidenheim mit dem extrovertierten Torjäger in Verbindung gebracht, auch der FC Toronto war interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Letztendlich wechselte Tietz jedoch zu den 05ern, die vier Millionen Euro an den FC Augsburg überwiesen. Zwei Gründe waren für seine Entscheidung pro Mainz ausschlaggebend. „Die Gespräche mit Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Niko Bungert sowie mein Bauchgefühl“, erklärt der 28-Jährige.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
Phillip Tietz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Phillip Tietz Phillip Tietz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert