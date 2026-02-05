Tietz bestätigt Bundesliga-Anfragen

Mainz 05 hat sich im Rennen um Philip Tietz offenbar auch gegen Liga-Kontrahenten durchgesetzt. „Es gab noch zwei, drei andere Optionen, auch innerhalb der Bundesliga“, lässt der Stürmer im Interview mit dem ‚kicker‘ durchblicken. Im Dezember wurde der 1. FC Heidenheim mit dem extrovertierten Torjäger in Verbindung gebracht, auch der FC Toronto war interessiert.

Letztendlich wechselte Tietz jedoch zu den 05ern, die vier Millionen Euro an den FC Augsburg überwiesen. Zwei Gründe waren für seine Entscheidung pro Mainz ausschlaggebend. „Die Gespräche mit Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Niko Bungert sowie mein Bauchgefühl“, erklärt der 28-Jährige.