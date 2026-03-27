Fortuna: Rückendeckung für Anfang

Markus Anfang genießt bei Fortuna Düsseldorf nach der jüngsten Niederlage gegen Hertha BSC (2:5) weiter das Vertrauen der Verantwortlichen. Sportvorstand Sven Mislintat betont in der ‚Rheinischen Post‘, dass sich an seinem Bekenntnis zum Trainer nichts geändert habe: „Nein, und ich möchte davor warnen, die Partie gegen Berlin als Maßstab zu nehmen.“ In seinen 20 Spielen als Fortuna-Coach holte Anfang einen mageren Schnitt von 1,05 Punkten, der Zweitligist hat nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

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Mislintat stellt klar: „Sowohl Markus als auch ich wissen genau wie alle anderen Verantwortlichen, dass wir bis zum Sommer nur zwei Aufträge zu erfüllen haben: die Klasse zu halten und die bekannten Themen stetig zu verbessern.“ Die Pleite gegen Hertha sei „natürlich ein sehr schmerzhafter Rückschlag, aber Entwicklung ist nie linear. Wenn man die Gesamtsituation seit Dezember betrachtet, stimmt der Trend trotzdem. Ich bin mir sicher: Wir werden die Klasse halten.“