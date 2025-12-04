Menü Suche
Eintracht: Larsson meldet sich zurück

von Lukas Weinstock
1 min.
Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Eintracht Frankfurt kann wieder auf Hugo Larsson bauen. Wie die Eintracht mitteilt, kehrt der 21-jährige Mittelfeldakteur heute nach auskurierter Oberschenkelverletzung wieder in das Mannschaftstraining zurück. Somit könnte der schwedische Nationalspieler beim anstehenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) wieder dem Aufgebot angehören.

Eintracht Frankfurt
Erfreuliche Neuigkeiten: Hugo Larsson kann nach seiner Muskelverletzung am Oberschenkel heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Welcome back! 🫶

#SGE
Knapp drei Wochen musste die SGE auf den Leistungsträger verzichten. Larssons Vertrag in der Mainmetropole läuft noch bis 2029, ein vorzeitiger Abgang im kommenden Sommer ist Berichten zufolge jedoch wahrscheinlich.

