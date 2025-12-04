Bundesliga
Eintracht: Larsson meldet sich zurück
1 min.
@Maxppp
Eintracht Frankfurt kann wieder auf Hugo Larsson bauen. Wie die Eintracht mitteilt, kehrt der 21-jährige Mittelfeldakteur heute nach auskurierter Oberschenkelverletzung wieder in das Mannschaftstraining zurück. Somit könnte der schwedische Nationalspieler beim anstehenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) wieder dem Aufgebot angehören.
Unter der Anzeige geht's weiter
Eintracht Frankfurt @Eintracht – 11:16
Erfreuliche Neuigkeiten: Hugo Larsson kann nach seiner Muskelverletzung am Oberschenkel heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Welcome back! 🫶Bei X ansehen
#SGE
#SGE
Knapp drei Wochen musste die SGE auf den Leistungsträger verzichten. Larssons Vertrag in der Mainmetropole läuft noch bis 2029, ein vorzeitiger Abgang im kommenden Sommer ist Berichten zufolge jedoch wahrscheinlich.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden