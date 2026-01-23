Wolfsburg: 23 Millionen für Cresswell nicht genug

Der VfL Wolfsburg muss für Charlie Cresswell (23) tief in die Tasche greifen. Laut ‚The Athletic‘ hat ein vom VfL geschnürtes Gesamtpaket von 23 Millionen Euro den FC Toulouse noch nicht zufriedengestellt. Obwohl die Wölfe im Vergleich zur ersten Offerte von 18 Millionen Euro schon erhöht haben, müssen die Verantwortlichen nun nochmal nachlegen.

Beim Ligue 1-Vertreter steht Cresswell bis 2028 unter Vertrag. Neben dem VfL beschäftigt sich auch Borussia Dortmund mit dem englischen Innenverteidiger. In der Autostadt hat man als Alternative für das Abwehrzentrum ein Auge auf Danilho Doekhi (27/Union Berlin) geworfen.