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Offiziell 2. Bundesliga

Heidenheim bindet zwei Nachwuchstalente

von Simon Martis - Quelle: fc-heidenheim.de
Marko Zrilic im Trikot des 1. FC Heidenheim @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim befördert gleich zwei Nachwuchsspieler in den Profikader. Wie der Absteiger offiziell mitteilt, erhält neben Torhüter Felix Mark (18) auch Mittelfeldspieler Marko Zrilic (18) einen Profivertrag bis 2029.

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Mark ist deutscher U18-Nationalspieler und gehört bereits seit 2023 dem Heidenheimer Nachwuchs an. Zrilic, kroatischer U19-Nationalspieler, wechselte im vergangenen Sommer zum FCH und etablierte sich in der U19 auf Anhieb als Co-Kapitän.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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