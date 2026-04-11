Hoffenheim: Wird Touré zum Rekordverkauf?

Bei der TSG Hoffenheim würde man nur bei einem stattlichen Angebot an einen Verkauf von Flügelflitzer Bazoumana Touré (20) denken. Angesprochen auf einen möglichen Abgang in Rekordhöhe bekräftigte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker nach dem 2:2-Remis gegen den FC Augsburg gegenüber ‚Sky‘: „Bazou hat sich sehr gut entwickelt. Man sieht einfach Woche für Woche, welche Qualitäten er mitbringt. Bei ihm ist es so: Wenn Interesse bekundet wird, dann muss es schon in Sphären sein, die es vielleicht in Hoffenheim noch nicht gegeben hat.“

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Seit seinem Wechsel von Hammarby IF zu den Kraichgauern Anfang 2025 hat sich Touré prächtig entwickelt. In dieser Spielzeit kommt der Linksfuß auf drei Tore und elf Assists. Aus diesem Grund hat der fünffache ivorische Nationalspieler allen voran das Interesse des FC Liverpool geweckt und könnte der TSG eine Rekordsumme einbringen. Der bisherige Rekordverkauf des Bundesligisten ist Joelinton (29), der 2019 für 43,5 Millionen Euro zu Newcastle United transferiert wurde.