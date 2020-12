Bochum: Noch keine Gespräche mit Reis

Obwohl es für den VfL Bochum momentan richtig gut läuft in der zweiten Liga, haben die Verantwortlichen noch nicht mit Trainer Thomas Reis über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags gesprochen. Laut der ‚Bild‘ wollen Manager Sebastian Schindzielorz und Aufsichtsratsboss Hans-Peter Villis erst den kommenden Montag abwarten, wenn bekanntgegeben wird, mit wie viel TV-Geld der VfL in Zukunft rechnen kann.

Reis übernahm Bochum am 6. September 2019 und führte den Klub aus dem Ruhrpott vom 17. auf den zweiten Tabellenplatz. In 40 Pflichtspielen, bei denen der 47-jährige Coach an der Seitenlinie stand, gelangen dem VfL 17 Siege und 13 Unentschieden. Der Punkteschnitt liegt bei 1,6.