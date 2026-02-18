Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Polzin glaubt an Vuskovic-Wunder

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Luka Vuskovic im HSV-Pulli @Maxppp

Trainer Merlin Polzin gibt die Hoffnung auf einen Verbleib von Luka Vuskovic (18) beim Hamburger SV nicht auf. „Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind“, lässt sich Polzin von der ‚Bild‘ zitieren. Der Übungsleiter schränkt aber auch ein: „Trotzdem gibt es eine klare vertragliche Absprache zwischen den Vereinen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese sieht vor, dass der so talentierte Innenverteidiger im Sommer zu Tottenham Hotspur zurückkehrt. Da Vuskovic bei den Rothosen jedoch der überragende Akteur ist, soll er gehalten werden. Obwohl die finanziellen Möglichkeiten normalerweise nicht ausreichen, gibt es für den HSV einen Grund zur Hoffnung: Luka möchte in Hamburg noch mit seinem Bruder Mario Vuskovic (24) zusammenspielen. Da dieser nach seiner Doping-Sperre aber erst im November wieder mitwirken kann, müsste die Spurs-Leihgabe mindestens noch eine Halbserie im HSV-Dress spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Hamburg
Spurs
Luka Vušković

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Hamburg Logo Hamburger SV
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Luka Vušković Luka Vušković
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert