Polzin glaubt an Vuskovic-Wunder

Trainer Merlin Polzin gibt die Hoffnung auf einen Verbleib von Luka Vuskovic (18) beim Hamburger SV nicht auf. „Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind“, lässt sich Polzin von der ‚Bild‘ zitieren. Der Übungsleiter schränkt aber auch ein: „Trotzdem gibt es eine klare vertragliche Absprache zwischen den Vereinen.“

Diese sieht vor, dass der so talentierte Innenverteidiger im Sommer zu Tottenham Hotspur zurückkehrt. Da Vuskovic bei den Rothosen jedoch der überragende Akteur ist, soll er gehalten werden. Obwohl die finanziellen Möglichkeiten normalerweise nicht ausreichen, gibt es für den HSV einen Grund zur Hoffnung: Luka möchte in Hamburg noch mit seinem Bruder Mario Vuskovic (24) zusammenspielen. Da dieser nach seiner Doping-Sperre aber erst im November wieder mitwirken kann, müsste die Spurs-Leihgabe mindestens noch eine Halbserie im HSV-Dress spielen.