Menü Suche
Kommentar
Premier League

City-Keeper als Vicario-Nachfolger?

von Julian Jasch - Quelle: The Sun
1 min.
James Trafford und Gianluigi Donnarumma @Maxppp

Tottenham Hotspur beschäftigt sich anscheinend mit James Trafford (23) von Manchester City. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge sehen die Spurs in dem Engländer einen möglichen Ersatz für den abwanderungswilligen Guglielmo Vicario (29), der gerne in seine italienische Heimat zurückkehren würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trafford war im vergangenen Jahr für 31 Millionen Euro zu den Skyblues gewechselt. Kurz darauf holte City zudem Gianluigi Donnarumma (27) für einen ähnlichen Betrag an Bord, der seitdem als Stammkeeper zwischen den Pfosten steht. In der Folge denkt Trafford an einen schnellen Abflug, Leeds United, Newcastle United und Aston Villa sind darauf ebenfalls aufmerksam geworden. Für den Premier League-Riesen soll nach aktuellem Stand lediglich eine Leihe infrage kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
ManCity
Spurs
James Trafford

Weitere Infos

Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
Spurs Logo Tottenham Hotspur
James Trafford James Trafford
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert