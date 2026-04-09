City-Keeper als Vicario-Nachfolger?

Tottenham Hotspur beschäftigt sich anscheinend mit James Trafford (23) von Manchester City. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge sehen die Spurs in dem Engländer einen möglichen Ersatz für den abwanderungswilligen Guglielmo Vicario (29), der gerne in seine italienische Heimat zurückkehren würde.

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Trafford war im vergangenen Jahr für 31 Millionen Euro zu den Skyblues gewechselt. Kurz darauf holte City zudem Gianluigi Donnarumma (27) für einen ähnlichen Betrag an Bord, der seitdem als Stammkeeper zwischen den Pfosten steht. In der Folge denkt Trafford an einen schnellen Abflug, Leeds United, Newcastle United und Aston Villa sind darauf ebenfalls aufmerksam geworden. Für den Premier League-Riesen soll nach aktuellem Stand lediglich eine Leihe infrage kommen.