Im Sommer 2025 wollte der FC Bayern unbedingt Florian Wirtz von Bayer Leverkusen verpflichten. „Uli (Hoeneß, d. Red.) und ich hatten eine Zeit lang Kontakt mit seinem Vater und seiner Mutter. Dann haben sie sich anders entschieden, und das haben wir respektiert“, erinnert sich der langjährige Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der ‚Abendzeitung‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wirtz ging für 125 Millionen Euro zum FC Liverpool – und bleibt dort bislang unter den Erwartungen. „Jeden Schritt, den ein Spieler macht, muss er sich vorher gut überlegen“, doziert Rummenigge nun.

Das heutige Aufsichtsratsmitglied der Münchner ist überrascht, dass es für Wirtz in England nicht läuft: „Ehrlich gesagt: ja. Uns wurde der Eindruck vermittelt, dass er deshalb nach Liverpool geht, weil ihm der damalige Trainer Arne Slot die Zehner-Position versprochen hatte. Das war ein wichtiger Faktor für seine Entscheidung pro Liverpool. Bei den Finanzen gab es keine dramatischen Unterschiede. […] Ob irgendwann trotzdem etwas anderes möglich ist? Ich weiß es nicht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rummenigge schließt vorerst die Tür

Wirtz musste unter Slot dann entgegen der Absprache häufig auf der Außenbahn ran und kommt auch unter dessen Nachfolger Andoni Iraola nicht in Fahrt. Zuletzt kursierten erste Gerüchte, denen zufolge die Bayern sofort bereit wären, bei Wirtz zuzuschlagen, sollte er auf den Markt kommen.

Ist Florian Wirtz beim FC Liverpool noch am richtigen Ort? Ja, er wird dort zum Weltklassespieler Nein, er sollte einen Wechsel anstreben Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Für Rummenigge ergäbe das keinen Sinn. Der 71-Jährige verweist zwar auf die Zuständigkeit der Sportlichen Leitung, mahnt aber auch an: „Auf dieser Position spielen Jamal Musiala (23) und Serge Gnabry (31), dazu gibt es weitere Optionen wie Ismael Saibari (25). Da muss man nicht noch einen vierten Spieler für das Geld kaufen, das Wirtz wahrscheinlich kosten würde.“ Der 23-Jährige steht noch bis 2030 in Liverpool unter Vertrag. An einem allzu großen Transferverlust kann den Reds nicht gelegen sein.