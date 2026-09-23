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Vertragsauflösung: Baumgart wieder ohne Klub

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Steffen Baumgart in der Alten Försterei @Maxppp

Union Berlin und Steffen Baumgart haben in der vergangenen Woche das noch immer bestehende Vertragsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Mitte April war der 54-Jährige von den Eisernen freigestellt worden, der Kontrakt wäre allerdings noch bis Ende Juni 2027 gelaufen. Nun ist der Ex-Profi wieder frei für neue Aufgaben.

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Derzeit möchte Baumgart jedoch noch keine neue Stelle antreten, wie er dem Fachmagazin verrät: „Ich habe bis zu meinem Aus bei Union zehn Jahre am Stück als Trainer gearbeitet. Derzeit nutze ich die Zeit, um mich mit anderen Themen zu beschäftigen, die in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen sind, um auch meinen Akku wieder aufzuladen. Dazu zählt unter anderem die Reiserei.“ Aktuell macht Baumgart Urlaub in Südafrika.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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