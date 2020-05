Wegen Pavlenka: Geht Kapino?

Dem SV Werder Bremen winkt der Abschied eines Torhüters. Laut der ‚Bild‘ ist Jiri Pavlenka nicht unverkäuflich, obwohl er erst vergangene Woche seine Treue zum Verein bekundete. Denn die Coronakrise bindet dem Klub derzeit die Hände in Sachen Vertragsverlängerung und so ist der 28-Jährige auch weiterhin nur bis 2021 an Bremen gebunden.

Sollte nun ein anderer Verein eine entsprechend hohe Summe für die Nummer eins von Werder bieten, könnte man das Angebot schlecht ausschlagen. Ein Weggang von Pavlenka könnte wiederum Stefanos Kapino freuen. Dieser würde dadurch zum Stammtorhüter befördert und wäre eher gewillt, seinen Vertrag bis 2022 zu erfüllen. Andernfalls dürfte der 26-Jährige bald schon anderswo sein Glück suchen, so die ‚Bild‘.