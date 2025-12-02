Nach Fanausschreitungen: Haise denkt über Rücktritt nach

Franck Haise denkt über einen Rücktritt nach. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato ist das die Folge aus den jüngsten Ereignissen beim OGC Nizza. Dabei hatte der Cheftrainer erst im September langfristig bis 2029 verlängert.

Zum Kontext: Nizza hatte am Sonntag mit dem 1:3 gegen den FC Lorient die sechste Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Daraufhin warteten rund 400 Anhänger vor dem Trainingszentrum auf die Ankunft des Teams – es folgten heftige Ausschreitungen zwischen den Fans, den Spielern und Vereinsverantwortlichen. Jérémie Boga (26) und Terem Moffi (26) sollen sogar bespuckt worden sein, sodass sie nun Berichten zufolge rechtliche Schritte in die Wege leiten wollen.