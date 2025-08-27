CL-Wunder in Fernost | Zoff um Liverpool-Juwel

Celtic scheitert am Rande der UEFA-Welt

Seit dem gestrigen Dienstagabend ist klar: Champions League-Fußball wird dieses Jahr auch mitten in Asien gespielt. 25 Kilometer entfernt von Kirgisistan und Luftlinie gerade einmal 300 Kilometer entfernt von der chinesischen Grenze hat Qairat Almaty das Wunder vollbracht. Der Klub aus Kasachstans gleichnamiger Zwei-Millionen-Stadt bezwang in den Playoffs CL-Dauergast Celtic Glasgow im Elfmeterschießen (3:2). Und das nach einem 0:0 im Hinspiel und einem 0:0 in der regulären Spielzeit im Rückspiel – eine aus Sicht der Schotten absolute Katastrophe.

Wie auf der Insel üblich lassen Hohn und Spott in der Presse nicht lange auf sich warten. „Eine Katastrophe in Almaty“, schreibt die schottische ‚Sun‘. Celtics großes Problem: Der Klub wollte mit seinen Transferplanungen bis zuletzt auf die erfolgreiche Qualifikation warten. Nun wird der Vorwurf der Fans laut, Celtic hätte bei Transfers in Vorleistung treten müssen und so die Katastrophe verhindern können. Almaty schafft dagegen Historisches. Erst als zweiter Klub aus Kasachstan nach Astana vor zehn Jahren gelingt dem Verein die Qualifikation für die Gruppenphase. Real Madrid und Co. dürfen sich je nach Auslosung über rund zehnstündige Flüge in den fernen Osten freuen.

Rechtsstreit um Ngumoha

Es ist erst zwei Tage her, da avancierte Offensivjuwel Rio Ngumoha beim FC Liverpool zum neuen „König vom Kop“. Dank seines Treffers in der Nachspielzeit zum 3:2-Erfolg der Reds über Newcastle United ist der erst 16-Jährige in aller Munde. Doch der Teenager ist derzeit auch Mittelpunkt eines Rechtsstreits. Denn Liverpool und der FC Chelsea streiten sich dem ‚Telegraph‘ zufolge derzeit um die Ablöse für Ngumoha. Seit seinem Wechsel von London an die Merseyside im vergangenen Jahr haben sich beide Klubs noch auf keine Ablöse geeinigt. In vielen Fällen werden die Transfers von Jugendlichen zwischen den Akademien von einem Entschädigungsausschuss festgelegt.

Demnächst soll das Tribunal endlich den Fall verhandeln. Nach Ngumohas Treffer gegen Newcastle wittern die Blues jetzt die Chance auf ein paar Extra-Millionen. Immerhin spielte der gebürtige Londoner seit seinem sechsten Lebensjahr für Chelsea – die Lorbeeren erntet nun Liverpool. Nachträgliche Leistungen im Anschluss an den Wechsel werden normalerweise jedoch nicht berücksichtigt. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sich ausgerechnet die kaufwütigen Blues über die Aktivitäten der Konkurrenz beschweren. Chelsea ist selbst bekannt dafür, sich regelmäßig in den Akademien der Konkurrenz zu bedienen. Gerade erst vor wenigen Wochen schnappte der Klub sich Manchester Citys Offensivwunderkind Isaac McGillvary im zarten Alter von 14 Jahren.