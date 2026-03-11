Menü Suche
Kommentar 2
2. Bundesliga

Wie geht’s weiter mit BVB-Talent Wätjen?

von Tom Kunze - Quelle: WAZ
Kjell Wätjen beim Jubel für den VfL Bochum @Maxppp

Der VfL Bochum zieht einen langfristigen Verbleib von Kjell Wätjen in Betracht. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, ist der Zweitligist mit der Entwicklung des von Borussia Dortmund geliehenen Mittelfeldakteurs durchaus zufrieden und kann sich eine längerfristige Zusammenarbeit gut vorstellen. Der 20-jährige Rechtsfuß ist noch bis Saisonende vom BVB ausgeliehen. Eine Kaufoption besitzt der VfL jedoch nicht.

Zwar kehrt der deutsche U20-Nationalspieler demzufolge im Sommer wieder zu seinem Ausbildungsverein zurück, eine kurzfristige sportliche Zukunft beim Champions League-Teilnehmer erscheint aber unrealistisch. In der laufenden Spielzeit kam Wätjen in 23 Pflichtspielen für Bochum zum Einsatz, in denen er zwei Torbeteiligungen verbuchte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
