Nagelsmann spricht über Lewandowski-Gerüchte

Julian Nagelsmann hat auf die Abschiedsgerüchte um Robert Lewandowski reagiert. „Die Gerüchte gibt es, glaube ich, schon so lange wie er beim FC Bayern ist. Das ist normal, wenn ein Spieler so viele Tore schießt, dass jeder Klub die Fühler ausstreckt“, erklärt der neue Trainer des FC Bayern München im Interview mit ‚Sky‘, „Robert weiß, was er am FC Bayern und an der Mannschaft hat. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist die vertragliche Situation.“

Der 32-jährige Lewandowski ist noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Vor allem Real Madrid wird in regelmäßigen Abständen mit dem Stürmer in Verbindung gebracht. Nagelsmann bleibt gelassen: „Ich habe auch mit ihm geschrieben. Ich bin kein Fan davon, als erste Amtshandlung direkt mit einem Spieler über seinen Vertrag oder die Gerüchteküche zu reden. Die Antworten, die er mir gegeben hat, haben sich aber super und topmotiviert angehört. Deshalb bin ich zufrieden.“