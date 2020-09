Aston Villa holt Watkins an Bord

Aston Villa hat Ollie Watkins vom FC Brentford verpflichtet. Wie die Villains offiziell bekanntgeben, unterschreibt der 24-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Die Ablösesumme für den Angreifer wird auf 31 Millionen Euro taxiert. Watkins erzielte in der vergangenen Saison 25 Tore für Brentford in der Championship und verpasste den Aufstieg in die Premier League im Playoff-Finale (1:2 gegen den FC Fulham) nur knapp.

Cheftrainer Dean Smith zeigt sich erfreut über die Neuverpflichtung: „Ollie hat sich zu einem der gefragtesten Stürmer des Landes entwickelt und wir freuen uns darauf, ihn in einem Aston Villa-Trikot seine großartigen Qualitäten unter Beweis stellen zu lassen.“