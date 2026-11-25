Cesc Fàbregas weicht einem klaren Dementi zu einer möglichen Rückkehr zum FC Barcelona als Trainer aus. In einem Interview mit ‚TNT Sports‘ nach Comos Champions League-Sieg gegen AEK Athen (1:0) erklärte der Spanier: „Ich komme von dort, bin in diesem Verein groß geworden und kenne jeden, aber ich habe es nie gemocht, zu weit in die Zukunft zu denken.“

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Dass Fàbregas den Katalanen weiterhin eng verbunden ist, macht er deutlich: „Ich verpasse kein Spiel des FC Barcelona. Neulich haben wir den Matchplan für die Partie gegen AEK vorbereitet, als mich mein Assistent daran erinnern musste, mich wieder zu fokussieren – ich schaute nämlich auf meinem Handy das Barcelona-Spiel.“