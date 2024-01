Leipzig: Alles klar mit Eduardo

RB Leipzig kann einen Haken hinter die Personalie Yannick Eduardo machen. Laut ‚Sky‘ besteht inzwischen Einigkeit über einen Profivertrag für den Torjäger der eigenen U19-Mannschaft. Mit Erreichen der Volljährigkeit am Dienstag werde der Kontrakt gültig.

Eduardo war 2022 von NEC Nijmegen in die Jugendabteilung der Sachsen gewechselt. Zuletzt überzeugte der Niederländer insbesondere in der UEFA Youth League. In fünf Spielen traf er fünfmal. Zur Belohnung gab es am vergangenen Samstag zum Jahresauftakt gegen Eintracht Frankfurt (0:1) erstmals einen Kaderplatz bei den Profis.