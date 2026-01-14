FC Bayern: Eberl-Deal rückt näher

Bei der Entscheidung über die Zukunft von Max Eberl beim FC Bayern München zeichnet sich eine klare Tendenz ab. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, stehen die Zeichen auf Vertragsverlängerung mit dem Sportvorstand über 2027 hinaus. Die endgültige Antwort wolle der Aufsichtsrat der Münchner um Uli Hoeneß bis spätestens Ende des Jahres liefern.

Hintergrund der positiven Stimmen rund um Eberl sei seine klare Vision, verbunden mit einem präzisen Plan für zukünftige Kaderentscheidungen des deutschen Rekordmeisters. Der ehemalige Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach könne bereits jetzt die Transferpläne für den Sommer 2026 vorlegen, was besonders bei Hoeneß positiv ankomme. Durchaus bemerkenswert, da der Klub-Patron in der Vergangenheit auch schonmal auf Distanz zu Eberl gegangen war.