Röhl übernimmt in Salzburg

RB Salzburg hat Danny Röhl als neuen Cheftrainer präsentiert. Der Übungsleiter verlässt die Glasgow Rangers und schließt sich dem Klub aus der Mozartstadt an. Die Salzburger statten den 37-Jährigen mit einem Vertrag bis 2029 aus. In den vergangenen Wochen wurde Röhl immer wieder auch mit Posten in Deutschland in Verbindung gebracht.

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OFFIZIELL: Danny Röhl ist neuer Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg! Der 37-jährige Deutsche war bis zuletzt Coach der Glasgow Rangers und unterschreibt in Salzburg einen Vertrag über drei Jahre. Servus, Danny! 🔴⚪️ pic.twitter.com/kJ177In8sd — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 17, 2026

„Unser erklärtes Ziel war es, dass mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison auch unser neuer Cheftrainer feststeht. Das ist uns mit der Verpflichtung von Danny Röhl als Wunschtrainer auch gelungen. Danny hat im Lauf seiner Karriere schon jede Menge Erfahrung auf hohem Level und bei sehr prominenten Mannschaften im europäischen Profifußball gesammelt“, sagt Sportchef Marcus Mann.