Entscheidende Stunden: Glasner vor sofortiger Entlassung?

Muss Oliver Glasner schon zeitnah seine Koffer bei Crystal Palace packen? Fabrizio Romano vermeldet, dass für den heutigen Freitag direkte Gespräche mit dem Vorstand über die unmittelbare Zukunft des 51-jährigen Cheftrainers anberaumt sind. Eine vorzeitige Trennung sei nicht ausgeschlossen.

Glasner steckt mit den Eagles in einer echten Krise, von den vergangenen 15 Pflichtspielen konnte man nur eines für sich entscheiden. Der gestrige Rückschlag in der Conference League beim klaren Außenseiter Zrinjski Mostar (1:1) könnte das Fass nun zum Überlaufen gebracht haben. Nach der Partie soll es aus dem Auswärtsblock von den eigenen Fans Schmährufe gegen Glasner wie „du wirst morgen früh gefeuert“ gegeben haben.

Schon vor über einem Monat verkündete der Österreicher, dass er Palace nach Saisonende mit Vertragsablauf verlassen werde. Kurz danach stand Glasner ordentlich auf der Kippe, nachdem er sich in einer Verbalattacke über die Transferpolitik echauffiert und betont hatte, dass ihm eine Entlassung „egal“ sei. Damals konnte sich der langjährige Bundesliga-Coach noch im Amt halten – und jetzt?