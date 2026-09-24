Hinter Marc-André ter Stegen (34) liegt ein turbulentes Jahr. Im Sommer 2025 drehte sich der Wind beim FC Barcelona nach elf Jahren urplötzlich. Das Kapitänsamt wurde ihm zwischenzeitlich entzogen, mit Joan García (25) eine neue Nummer eins vor die Nase gesetzt.

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Die Botschaft war klar: Barça muss sparen, ter Stegen soll weg. Aufgrund einer Rückenoperation kam es dazu erst im Winter, ter Stegen wurde an den FC Girona verliehen. Auch dort bremste ihn eine Verletzung aus, zweimal kam der Keeper nur zum Einsatz. Den großen Traum von der WM musste ter Stegen zu allem Überfluss dann auch noch begraben.

Aktuell läuft es aber deutlich runder für den Ex-Gladbacher. Bei seinem neuen Leihklub Ajax Amsterdam ist er wieder wichtig, Bundestrainer Jürgen Klopp hat ihn zur Nummer eins der Nationalmannschaft ernannt. Und in Barcelona „wittert man bereits ein gutes Geschäft mit ter Stegen“, berichtet heute die ‚Sport‘.

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Laut der Zeitung aus Katalonien rechnet Barça für den kommenden Sommer mit einigen Angeboten. So sollen schon jetzt mehrere Vereine aus der Premier League ein Auge auf ter Stegen haben. Der spanische Meister strebe nach der Saison einen endgültigen Verkauf an. Vertraglich gebunden ist ter Stegen bis 2028.

Klar ist, eine Zukunft im Camp Nou hat der Torhüter nicht mehr. Geht Wojciech Szczesny (36), soll der Ende August geholte Dominik Livakovic (31) der erste Backup für Stammkraft García werden.