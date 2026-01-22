Hohe Kaufoption: Augsburg verpflichtet Chaves

Sechs Millionen Euro hatte die TSG Hoffenheim vor eineinhalb Jahren an Académico Viseu aus Portugal überwiesen, um Arthur Chaves unter Vertrag zu nehmen. Der Brasilianer rechtfertigte die Investition und kam in seinem ersten Jahr im Kraichgau auf 36 Pflichtspieleinsätze. Da in dieser Spielzeit lediglich fünf weitere hinzukamen, zieht der 24-Jährige nun weiter.

Wie der FC Augsburg offiziell bestätigt, wird Chaves bis zum Sommer aus Hoffenheim ausgeliehen. Weitere Details nennen die Fuggerstädter nicht, dem Vernehmen nach soll aber eine vergleichsweise hohe Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro Teil des Deals sein.

„Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Chrislain Matsima und Jeffrey Gouweleeuw war für uns klar, dass wir uns in der Abwehr personell noch einmal verstärken möchten“, sagt FCA-Sportdirektor Benni Weber. „Mit Arthur Chaves verpflichten wir einen zweikampfstarken Innenverteidiger, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt und auf allen drei Positionen in der Kette spielen kann. Er kennt die Bundesliga bestens und kann uns daher sofort weiterhelfen.“

Der FCA setzt sich damit gegen Mitbewerber aus England durch. Der SC Internacional soll zudem mit einer Rückkehr in die brasilianische Heimat gelockt haben. Bei den Sinsheimern steht Chaves noch bis 2029 unter Vertrag.