Champions League: Die FT-Topelf des 7. Spieltags

Von allen deutschen Klubs in der Champions League ist es nur dem FC Bayern am vorletzten Spieltag der Ligaphase gelungen, einen Sieg einzufahren. In der Topelf dominieren deshalb auch die internationalen Stars von Real Madrid und diversen Premier League-Klubs.
Spieler des Spieltags: Vinicius Junior
Der Brasilianer war im Spiel gegen die AS Monaco omnipräsent und hatte nahezu bei jedem Treffer seine Füße im Spiel. Vini spielte gegen die Monegassen befreit auf und zeigte, warum er in den vergangenen Jahren stets zu den Favoriten auf den Ballon d’Or-Gewinn galt. Ein Tor und zwei Vorlagen fügte der Flügelstürmer seinem Scorer-Konto hinzu.
Der 25-Jährige brachte es alleine auf einen xG-Wert von 0.44, außerdem waren vier seiner fünf Dribblings erfolgreich. Hinzu kommen zwei kreierte Großchancen, eine Passquote von 86 Prozent und 56 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Beeindruckende Zahlen für den 45-fachen Nationalspieler.
Die Ergebnisse im Überblick
- FC Kopenhagen - SSC Neapel 1:1
- FC Villarreal - Ajax 1:2
- Inter Mailand - FC Arsenal 1:3
- Olympiakos - Leverkusen 2:0
- Real Madrid - AS Monaco 6:1
- Sporting - Paris St. Germain 2:1
- Tottenham Hotspur - BVB 2:0
- FK Bodø/Glimt - ManCity 3:1
- Atalanta - Athletic Bilbao 2:3
- FC Bayern - Saint-Gilloise 2:0
- FC Chelsea - Pahpos FC 1:0
- Juventus - Benfica 2:0
- Newcastle - PSV Eindhoven 3:0
- Olympique Marseille - Liverpool 0:3
- Slavia Prag - FC Barcelona 2:4
- Galatasaray - Atlético 1:1
- Qarabag - Eintracht Frankfurt 3:2
