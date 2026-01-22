Champions League: Die FT-Topelf des 7. Spieltags

Spieler des Spieltags: Vinicius Junior

Der Brasilianer war im Spiel gegen die AS Monaco omnipräsent und hatte nahezu bei jedem Treffer seine Füße im Spiel. Vini spielte gegen die Monegassen befreit auf und zeigte, warum er in den vergangenen Jahren stets zu den Favoriten auf den Ballon d’Or-Gewinn galt. Ein Tor und zwei Vorlagen fügte der Flügelstürmer seinem Scorer-Konto hinzu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-Jährige brachte es alleine auf einen xG-Wert von 0.44, außerdem waren vier seiner fünf Dribblings erfolgreich. Hinzu kommen zwei kreierte Großchancen, eine Passquote von 86 Prozent und 56 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Beeindruckende Zahlen für den 45-fachen Nationalspieler.

Wer war euer Spieler des 7. Spieltags in der Champions League? Vinicius Junior (Real Madrid) Harry Kane (FC Bayern) Cristian Romero (Tottenham Hotspur) Gabriel Jesus (FC Arsenal) Ryan Gravenberch (FC Liverpool) Konstantinos Tzolakis (Olympiakos Piräus) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick