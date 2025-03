Rolfes reagiert auf Bayerns Wirtz-Werben

Simon Rolfes bringt das öffentliche Werben des FC Bayern um Florian Wirtz (21) nicht aus der Ruhe. Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport sagte auf entsprechende Nachfrage von ‚Sky‘: „Dass Florian ein begehrter Spieler in ganz Europa ist und viele Personen im Fußball seine Qualitäten schätzen, das ist nichts Neues und jetzt auch nicht seit den letzten Wochen so.“ Nach Uli Hoeneß äußerte kürzlich auch Karl-Heinz Rummenigge den Wunsch, Wirtz nach München zu holen.

Rolfes schwärmt: „Die ganze Entwicklung, die er in den letzten Jahren genommen hat, ist herausragend. Es ist wirklich beeindruckend, wie er das macht, wie er immer wieder diesen Fokus auf das Feld und das Allesentscheidende lenkt, obwohl so viel um ihn herumgeredet wird. Deswegen bin ich da auch sehr entspannt, bei der Sache und so Aussagen, weil ich weiß, wie Florian tickt.“ Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Wirtz seinen bis 2027 auslaufenden Vertrag noch einmal verlängern wird.