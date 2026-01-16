Interessantes Profil: Gladbach im Rennen um Zabi

Patrick Zabi (19) gehört in dieser Saison zu den großen Entdeckungen im französischen Fußball. Beim Zweitligisten Stade Reims kommt der Ivorer immer häufiger von Beginn an zum Einsatz, das Vertrauen belohnt er mit guten Leistungen. Auf seine steile Entwicklung sind inzwischen zahlreiche Verehrer aufmerksam geworden.

Wie FT aus Frankreich in Erfahrung bringen konnte, streckt unter anderem Borussia Mönchengladbach die Fühler nach Zabi aus. Darüber hinaus wird der zentrale Mittelfeldspieler vom FC Brentford, Crystal Palace, dem FC Fulham und einem italienischen Klub beobachtet. Am konkretesten beschäftigt sich der neureiche Paris FC mit dem Youngster. Die Pariser sind sogar dazu bereit, eine ordentliche Summe zu investieren.

Kein Wunder, schließlich bringt Zabi ein äußerst interessantes Profil mit. Der 1,91 Meter große Rechtsfuß vereint Kraft mit Leichtigkeit. Dank seiner Statur ist er sehr kopfballstark, gleichzeitig aber auch technisch versiert – ein Box-to-Box-Spieler, der an Yaya Touré oder Paul Pogba erinnert.

Sportliches Projekt entscheidend

Wie FT erfuhr, möchte Zabi zeitnah den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere gehen. Reims ist sich dessen bewusst, will für einen Abgang allerdings auch entsprechend entschädigt werden. Derweil ist für Zabi das sportliche Gesamtpaket entscheidend. Haben die Gladbacher im Fall der Fälle die besten Argumente für eine Zusammenarbeit?