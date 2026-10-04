BVB: Alberts Rekord schon wieder weg

Die USA haben ein neues Rekord-Talent. In der Nacht von Samstag auf Sonntag traf Cavan Sullivan beim 3:0-Sieg über Mexiko in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0. Der Offensivspieler ist 17 Jahre und sechs Tage alt – der jüngste Torschütze in der US-Geschichte.

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Damit löst Sullivan den Dortmunder Mathis Albert ab, der in der vergangenen Woche beim 4:2-Sieg gegen Chile im Alter von 17 Jahren und 131 Tagen zum neuen Rekordhalter wurde. Sullivan gilt in den USA als absolutes Toptalent und steht schon bei Manchester City im Wort, wenngleich die drohenden Sanktionen für die Skyblues dem Deal noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten.