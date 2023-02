Ohne Klausel: Eindhoven will neuen Simons-Vertrag

Die PSV Eindhoven würde gerne mit Offensiv-Youngster Xavi Simons (19) verlängern. Wie das ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, soll dabei die Rückkaufklausel von Paris St. Germain gestrichen werden. Aktuell besitzt der französische Nobelklub ein solches Vertragsdetail in Höhe von vier Millionen Euro. Ein vergleichsweise schmales Sümmchen in Anbetracht der Leistungen des talentierten Rechtsfußes. Bis 2027 läuft der aktuelle Kontrakt in Eindhoven noch.

Ob die Pariser der Streichung der Klausel zustimmen, sei zumindest mal dahingestellt. Schließlich wäre Simons eine mehr als kostengünstige Option, um die PSG-Offensive zu verstärken. Zudem bräuchte der Kreativspieler keine große Eingewöhnungszeit, kennt Klub und Stadt noch bestens. Im vergangenen Sommer ging der Niederländer aus Paris nach Eindhoven, blühte dort regelrecht auf und kommt seither auf 16 Torbeteiligungen.

