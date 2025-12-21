Bayern-Boss: Diarra-Fall hat „enorme Sprengkraft“

Jan-Christian Dreesen blickt skeptisch auf den Fall Lassana Diarra. „Er hat enorme Sprengkraft, er kann unser komplettes System im Fußball verändern. Unser gesamtes europäisches Transfersystem beruht darauf, dass Verträge eingehalten werden. Wenn sich jetzt aber ein Spieler aus seinem Vertrag rausklagen kann, dann bricht unser System zusammen. Ich kann einfach nicht erkennen, warum das Individualrecht eines Spielers, der in dem Fall Arbeitnehmer ist, über die Gemeinschaft und den Solidaritätsgedanken innerhalb des europäischen Fußballs gestellt wird“, betont der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München gegenüber der ‚Abendzeitung‘.

Der ehemalige Mittelfeldspieler Diarra hatte gegen seinen alten Verein Lokomotive Moskau geklagt, dass die Transferregeln der FIFA zum Teil gegen EU-Recht verstoßen und dabei vom Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. In Zukunft könnten so Spieler einfacher und ohne Ablösezahlungen aus Verträgen herauskommen. Die FIFA arbeitet nun an einer Lösung.