Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Al Hilal gerne Luis Díaz vom FC Bayern verpflichten würde. Nachdem erst über eine mögliche Ablöse von bis zu 130 Millionen Euro berichtet wurde, zog ‚L’Équipe‘ gestern mit Neuigkeiten nach. Die Saudis würden eine 70 Millionen Euro schwere Offerte vorbereiten, hieß es. Bayern sei jedoch aktuell nicht dazu bereit, den Leistungsträger abzugeben.

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Im Presseclub am Münchner Marienplatz stand Jan-Christian Dreesen der Presse heute Rede und Antwort. Der ‚kicker‘ zitiert den CEO auch hinsichtlich der Transfergerüchte um Díaz. Dabei vertritt der Funktionär des deutschen Rekordmeisters eine klare Haltung hinsichtlich der Saudi-Avancen für den kolumbianischen Nationalspieler: „Wir wären ja blöd, oder?“

Weiter führt Dreesen aus: „Wir haben so eine wunderbare Mannschaft, ganz ehrlich. Lasst uns mal in die Saison starten und ein paar Tore schießen.“ Heißt im Klartext: Der Bundesligaprimus denkt nicht daran, Díaz zu verkaufen. Auch dann nicht, wenn Al Hilal mit einem XXL-Angebot um die Ecke kommt.

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Bei Michael Olise (24) vertritt Dreesen die gleiche Meinung. Zur Situation des Franzosen und dem Interesse von Real Madrid schloss er sogar einen absoluten Rekordverkauf aus: „Ich habe keinen einzigen gehört, der gesagt hat, bei 200 Millionen müsst ihr ihn verkaufen.“ Das dürfte bei Fans der Bayern für Erleichterung sorgen – vorerst.

Übrigens: Laut ‚Sky‘ hat auch Díaz selbst den Bayern mitgeteilt, dass er den Klub nicht verlassen will und daher keinen Transfer in Betracht zieht.