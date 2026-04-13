Bittere Trainer-Spitze gegen Woltemade

Eddie Howe hat mit deutlichen Worten den Bankplatz für DFB-Stürmer Nick Woltemade bei der gestrigen Niederlage gegen Crystal Palace (1:2) erläutert. Gegenüber ‚Chronicle Live‘ sagte der Trainer von Newcastle United: „Ich stelle die Mannschaft nicht nach den Ablösesummen auf, sondern nach dem, was ich sehe.“

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Woltemade kam im vergangenen Sommer für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart und ist Newcastles Rekordeinkauf. Nach gutem Start ist der 24-Jährige aber mittlerweile seit Monaten torlos unterwegs. Sicherlich auch, da er zuletzt vermehrt im Mittelfeld eingesetzt wurde.

Wechselgerüchte für den Sommer machen bereits die Runde, unter anderem sollen der FC Bayern und Borussia Dortmund die Situation um Woltemade beobachten. Die Magpies wiederum, bei denen auch 58-Millionen-Stürmer Yoane Wissa (29) enttäuscht, drohen als Tabellen-14. der Premier League das internationale Geschäft zu verpassen. Das könnte einige Stars im Sommer auf den Markt spülen.