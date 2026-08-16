Max Eberl will Sacha Boey (25) weiterhin abgeben. Nach dem gestrigen 3:1-Testspielsieg des FC Bayern gegen RB Leipzig sagte der Münchner Sportvorstand: „Es steht außer Frage, dass Sacha Qualitäten hat. Ja, Verletzungen könnten die Lage ändern, aber Sacha zu behalten, nur weil Konny eine Woche ausfällt, ist sowohl aus finanzieller als auch aus sportlicher Sicht falsch.“

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Zur Einordnung: Stamm-Rechtsverteidiger Konrad Laimer (29) musste gestern nach einem Schlag auf den Fuß ausgewechselt werden. Boey kam in der neunten Minute in die Partie und spielte ordentlich. Dabei ist längst kommuniziert, dass die Bayern nicht mehr mit dem 30-Millionen-Flop (Vertrag bis 2028) planen.

Angebote für ihn fehlen jedoch auch. In der vergangenen Rückrunde war Boey an Galatasaray verliehen. Am liebsten würden die Bayern ihn diesmal verkaufen. Das gilt auch für João Palhinha (31) und Bryan Zaragoza (24).