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Neuer Werder-Stürmer zum Medizincheck

von Fabian Ley - Quelle: Le Parisien
Kenny Quetant im Luftzweikampf @Maxppp

Der Transfer von Kenny Quetant zum SV Werder Bremen könnte zeitnah unter Dach und Fach gebracht werden. Laut ‚Le Parisien‘ wird das 19-jährige Sturmtalent am Donnerstag an der Weser erwartet, um die medizinischen Untersuchungen zu absolvieren.

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Werder biete dem 1,89 Meter großen Rechtsfuß einen Vertrag über vier Jahre mit der Option auf eine weitere Saison. Quetant kommt ablösefrei vom französischen Erstligisten AC Le Havre. Im Werben um den jungen Angreifer stechen die Bremer den SC Freiburg aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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