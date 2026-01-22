Überraschender Interessent für Citys Silva

Bernardo Silva könnte es im kommenden Sommer in die USA ziehen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, zeigt Chicago Fire großes Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des 31-Jährigen. Der Portugiese ist nicht der einzige Weltstar auf der Wunschliste des MLS-Klubs: In der Vergangenheit wurde auch Robert Lewandowski (37) bereits mit dem Franchise in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva war im Sommer 2017 von der AS Monaco zu Manchester City gewechselt und bestritt seitdem 437 Pflichtspiele für die Citizens. Da sein Arbeitspapier im Sommer ausläuft, könnte der Portugiese sich nun den langjährigen Wunsch einer neuen Herausforderung erfüllen. Dem Bericht zufolge hat Chicago Fire erste Gespräche mit der Spielerseite geführt. Im Raum steht ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von über zehn Millionen Euro.