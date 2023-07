Italiens bester Innenverteidiger: Bayern tütet Kim-Transfer ein

Der FC Bayern vermeldet einen großen Erfolg auf dem Transfermarkt. Min-jae Kim hat sich für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden und unterzeichnet in München einen Vertrag bis 2028. Die Bayern ziehen die Ausstiegsklausel in Kims Vertrag mit der SSC Neapel und zahlen dem Vernehmen nach 47 Millionen Euro Ablöse.

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen heißt den Neuzugang willkommen: „Min-jae Kim hat eine tolle Entwicklung hingelegt, zuletzt die italienische Meisterschaft mit dem SSC Neapel gewonnen und ist zum besten Verteidiger der Serie A gewählt worden. Er beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit. Wir freuen uns, dass er sofort voll in die Vorbereitung einsteigen kann und sind überzeugt, dass er mit seiner Spielweise auch unsere Fans begeistern wird.“

„Der FC Bayern ist der Traum eines jeden Fußballers“, schwärmt Kim über seinen neuen Arbeitgeber, „ich freue mich sehr auf alles, was mich in München erwartet. Für mich bedeutet es einen Neuanfang, ich werde mich hier weiterentwickeln. In den Gesprächen mit dem Verein wurde mir von Anfang an klar gezeigt, wie groß das Interesse an mir ist.“

Die Interessenten für Kim waren namhaft und zahlreich. Vor allem Manchester United bemühte sich um die Unterschrift des 26-jährigen Südkoreaners, aber auch Newcastle United und Paris St. Germain beschäftigten sich intensiv mit dem Abwehrmann. Nun erhalten die Bayern den Zuschlag für den 1,90 Meter großen Hünen.