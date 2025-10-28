Spalletti spricht über Juve-Job

Der allgemein als Favorit auf den Trainerposten bei Juventus Turin gehandelte Luciano Spalletti hat Stellung zu den Gerüchten bezogen. Auf Nachfrage von ‚Sky Italia‘ erklärte der 66-Jährige: „Tudor ist ein seriöser und ehrlicher Mensch. Wer auch immer ihn ersetzt, wird Glück haben. Ich bin heute der am wenigsten qualifizierte Ansprechpartner für Juve. Ich warte gelassen darauf, was als Nächstes kommt.“

Am gestrigen Montag zog Juve die Konsequenzen aus der sportlichen Misere und entließ Igor Tudor. Zwischenzeitlich wurde unter anderem auch Edin Terzic als möglicher Nachfolger gehandelt, nun läuft aber fast alles auf Spalletti hinaus.