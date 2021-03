Bestätigt: Fosu-Mensah mit schwerer Knieverletzung

Die ersten Befürchtungen hinsichtlich der Schwere der Verletzung haben sich bestätigt. Wie Bayer Leverkusen vermeldet, hat sich Verteidiger Timothy Fosu-Mensah (23) das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Damit fällt er mehrere Monate aus. Eine Operation ist notwendig, bevor der Rechtsfuß seine Reha absolvieren wird.

Die Verletzung zog sich Fosu-Mensah in der Partie gegen den SC Freiburg (1:2) zu. Sportdirektor Simon Rolfes sichert dem Winterneuzugang jede Hilfe zu: „Wir werden ihn nach Kräften unterstützen, damit er gestärkt aus dieser schwierigen Situation hervorgeht.“

Die nächste Verletztenmeldung... @TFosuMensah hat sich gestern einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zugezogen und steht #Bayer04 in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung.



