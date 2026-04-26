Bestätigt: Bayern-Star fehlt gegen PSG

Raphaël Guerreiro wird dem FC Bayern in den anstehenden Champions League-Duellen mit Paris St. Germain nicht zur Verfügung stehen. Wie die Münchner bestätigen, hat sich der Portugiese im gestrigen Spiel gegen den FSV Mainz 05 (4:3) einen „kleinen Muskelfaserriss“ im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

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Zur genauen Ausfallzeit macht der Rekordmeister keine Angaben, Guerreiro falle „vorerst“ aus. Angesichts der gängigen Ausfallzeit bei Muskelfaserrissen scheint ein Einsatz am Dienstag und am 6. Mai gegen PSG aber ausgeschlossen.