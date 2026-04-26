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Bundesliga

Bestätigt: Bayern-Star fehlt gegen PSG

von Tristan Bernert
1 min.
Raphael Guerreiro, Leon Goretzka und Harry Kane jubeln über ein Tor des FC Bayern @Maxppp

Raphaël Guerreiro wird dem FC Bayern in den anstehenden Champions League-Duellen mit Paris St. Germain nicht zur Verfügung stehen. Wie die Münchner bestätigen, hat sich der Portugiese im gestrigen Spiel gegen den FSV Mainz 05 (4:3) einen „kleinen Muskelfaserriss“ im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

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ℹ️ Raphaël Guerreiro fällt vorerst aus

Der 32-Jährige hat sich im Bundesligaspiel beim FSV Mainz am Samstag einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

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Gute Besserung, Rapha! 🙏
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Zur genauen Ausfallzeit macht der Rekordmeister keine Angaben, Guerreiro falle „vorerst“ aus. Angesichts der gängigen Ausfallzeit bei Muskelfaserrissen scheint ein Einsatz am Dienstag und am 6. Mai gegen PSG aber ausgeschlossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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