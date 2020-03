„Müssen Lösung finden“: Was passiert mit den auslaufenden Verträgen?

Allein in der Bundesliga laufen im Sommer 73 Verträge aus. In der zweiten Liga, in der die Klubs oft nicht so langfristig planen können, sind es derer gar 138. Die auslaufenden Papiere haben direkte Auswirkung auf die weitere Saisonplanung, da dies den letzten Spieltag determiniert.

Bis zum 30. Juni müssen die ausstehenden Spiele aufgeholt werden. In Zeiten des sich nach wie vor ausbreitenden Coronavirus', in denen das Wort Ausgangssperre längst nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand in den Mund genommen wird, ist es aktuell kaum vorstellbar, dass in Bälde der Bundesliga-Ball wieder rollt.

Saisonabbruch kostet 750 Millionen

Darauf drängen allerdings die Klubs. Auf dem Spiel stehen immerhin 750 Millionen Euro, die sich bei einem Saisonabbruch in Luft auflösen würden. Die EM-Verschiebung auf das kommende Jahr hat den europäischen Ligen etwas Luft verschafft. Weiteren Spielraum könnte die Umsetzung eines Vorschlags von Jacco Swart bringen.

„Wir müssen eine Lösung finden, die es ermöglicht, dass Spieler, deren Verträge auslaufen, die Saison für ihren aktuellen Verein auf jeden Fall zu Ende spielen und bis dahin unter Vertrag bleiben können. Wie das organisiert werden soll, habe ich im Moment keine Ahnung“, mahnt der Generalsekretär der europäischen Ligaverbände in der ‚WDR‘-Sendung ‚Sport Inside‘.

Der letzte Satz des Zitats zeigt, dass sich Swart sehr wohl bewusst ist, welche Konsequenzen der Vorschlag impliziert. Die wichtigste Frage ist: Unter welcher Gesetzesgrundlage soll ein solches Dekret erlassen werden? In den Statuten der Ligen, Landes- und Kontinentalverbände ist ein solcher Passus nicht vorgesehen.

Arbeitsrechtliche und ethische Probleme

Unproblematisch ist die Umsetzung, wenn sich Spieler und Klub einig sind. Man könnte einen Kurzzeit-Vertrag über ein oder zwei Monate schließen. Was passiert aber mit Spielern, die auf ihr Vertragsende pochen oder wie im Fall Alexander Nübel schon bei einem anderen Verein unterschrieben haben? Dass man diese Profis zwangsverpflichtet, gegen ihren Willen bei den Klubs zu bleiben, ist sowohl arbeitsrechtlich als auch ethisch nicht umsetzbar.

Problematisch ist in beiden Fällen das Gehalt der Spieler. Egal wie grundsolide der Verein vor der Krise war, alle werden die massiven finanziellen Folgen zu spüren bekommen. Das wird sich logischerweise auch auf die Gehälter der Profis auswirken, die mit Sicherheit nicht mehr so astronomisch ausfallen werden wie bisher. Einige Spieler würden das zum Wohle des Klubs hinnehmen – aber längst nicht alle.

Prognose nicht möglich

Probleme ergeben sich aber auch aus Vereinssicht. Einige der auslaufenden Verträge – vor allem aber nicht nur von älteren Profis – wollen die Vereine nicht verlängern. Ähnlich wie Spieler können auch die Klubs kaum dazu verpflichtet werden, die Arbeitsverhältnisse auszudehnen und dementsprechend auch das Gehalt fortzuzahlen.

Die Bundesliga ist zunächst bis zum 2. April ausgesetzt. Aber selbst DFL-Chef Christian Seifert rechnet nicht damit, dass dann direkt wieder der Ball rollen wird. Ob die Saison beendet werden kann, hängt direkt mit der weiteren Ausbreitung des Coronavirus' zusammen und damit, ob die gesellschaftlichen Restriktionen noch drastischer werden. Es ist natürlich undenkbar, dass im Fernsehen Fußball läuft, während dem Rest des Landes eine Ausgangssperre auferlegt wird. Ein Saisonfinale im Juli oder August ist jedoch ebenso schwer vorstellbar und rechtlich höchst problematisch.