Einigung erzielt: Bayern-Talent Aydin vor dem Absprung?

Eyüp Aydin könnte den FC Bayern zeitnah verlassen. Wie der türkische Journalist Yagız Sabuncuoglu, Chefredakteur von ‚Sports Digitale‘, berichtet, sind sich die Münchner mit Galatasaray über einen Transfer des 19-jährigen Sechsers einig. An der Säbener Straße steht Aydin noch bis 2024 unter Vertrag.

Aktuell hängt der Klubwechsel dem Bericht zufolge am Spieler selbst. Noch habe Aydin den Istanbulern kein grünes Licht erteilt. Trabzonspor, das ihm ebenfalls ein Angebot unterbreitet hat, soll er aber bereits abgesagt haben.

Galatasaray mit Bayern-Talent einig

Aydin wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Auch deutsche Vereine waren interessiert, finalisiert wurde aber nichts. In der Türkei schließt das Transferfenster am morgigen Freitag.

Update (15:19 Uhr): Laut ‚Sports Digitale‘ ist Aydin offen für einen Wechsel. Mit Gala sei er sich über einen Vierjahresvertrag einig.