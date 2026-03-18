Wegen Pepi: Augsburg kassiert Millionen-Summe

Der Wechsel von Ricardo Pepi zum FC Fulham zahlt sich auch für den FC Augsburg voll aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, streichen die Fuggerstädter aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung 3,5 Millionen Euro ein. Die Cottagers haben sich mit der PSV Eindhoven mündlich auf eine Ablöse von 36 Millionen Euro verständigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den kommenden Tagen soll der US-amerikanische Stürmer im Craven Cottage den Medizincheck absolvieren. In Augsburg war der damalige 16-Millionen-Mann gescheitert. Bei der PSV, die ihrerseits elf Millionen Euro an die Bundesligisten überwies, lief es für den 23-Jährigen deutlich besser. In der laufenden Saison sammelte Pepi in 27 Pflichtspielen 13 Toren und zwei Vorlagen.