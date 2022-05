Real Madrid - Manchester City: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit dem FC Liverpool steht der erste Champions League-Finalist fest. Auf wen die Reds am 28. Mai treffen werden, wird heute ab 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu ausgespielt: Real Madrid empfängt Manchester City.

Nach dem spektakulären 4:3-Fußballfest vor einer Woche gehen die Engländer mit einem leichten Vorteil in die Partie. Die Königlichen, die sich am Wochenende zum spanischen Meister kürten, haben aber bereits im Viertelfinale gegen den FC Chelsea und zuvor im Achtelfinale gegen Paris St. Germain unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, in einem Rückspiel ein Tordefizit aufzuholen.

Casemiro zurück, Alaba verletzt

Personell werden die Gastgeber aus Madrid im Vergleich zum Hinspiel leicht verändert in die Partie gehen. Casemiro ist nach überstandener Muskelverletzung wieder fit und wird wohl in die Startelf rücken. Federico Valverde würde vom Brasilianer dann aus dem Mittelfeld verdrängt und könnte auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommen.

Rodrygo, der vor einer Woche noch in der Startelf stand und am Wochenende gegen Espanyol Barcelona einen Doppelpack schnürte, müsste dann auf der Bank Platz nehmen. Definitiv ausfallen wird David Alaba, wie Trainer Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz vor der Partie bekanntgab. Für den Ex-Bayer rückt Nacho in die Innenverteidigung.

Wo spielt Cancelo?

Bei ManCity hat sich die personelle Situation derweil entspannt. João Cancelo ist nach abgesessener Gelbsperre wieder im Kader und wird starten – fraglich ist nur, auf welcher Abwehrseite. Der zuletzt verletzte Kyle Walker trainierte zuletzt wieder mit dem Team und wäre eine Option als Rechtsverteidiger. Sollte der 31-Jährige spielen, wird Cancelo links beginnen.

Ob Trainer Pep Guardiola aber das Risiko eingehen wird, einen nicht zu hundert Prozent fitten Walker gegen Reals schnelle Flügelspieler zu bringen, ist fraglich. Zumal Oleksandr Zinchenko im Hinspiel seinen Job als Linksverteidiger ordentlich verrichtete. Gut möglich also, dass der Ukrainer erneut beginnen und mit Cancelo das Außenverteidiger-Tandem bilden wird.

Trio wurde geschont

Beim 4:0-Auswärtssieg gegen Leeds United am Wochenende schonte Guardiola mit Kevin De Bruyne, Bernardo Silva und Riyad Mahrez drei Spieler, die im Real-Hinspiel noch in der Startelf gestanden hatten. Das Trio wird heute also wohl erholt in die Formation zurückkehren. Möglich ist, dass Silva in die Sturmreihe rückt, um so Platz für Ilkay Gündogan im Schaltzentrum zu machen.

Ob Guardiola seinen Dreierangriff aus dem Hinspiel (Gabriel Jesus, Phil Foden, Mahrez) aber auseinanderreißen wird, ist fraglich. Schließlich zeigt sich das Trio zuletzt in Topform. Wie immer ist das katalanische Coach auch für komplette Überraschungen gut.

Die möglichen Aufstellungen

Real Madrid

Manchester City