Salzburg holt Mittelfeld-Talent Agyekum

RB Salzburg tätigt einen weiteren Perspektiv-Transfer. Wie der österreichische Serienmeister mitteilt, kommt Lawrence Agyekum aus seiner ghanaischen Heimat von der West African Football Academy nach Salzburg und unterschreibt bis 2026.

Vorerst soll der 18-jährige Mittelfeldspieler beim Salzburger Farmteam FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga zum Einsatz kommen. Diesen Weg gingen schon zahlreiche RB-Talente, ehe sie den Sprung in die erste Mannschaft oder in eine Topliga schafften.